Чънк – 635-килограмов мечок със счупена челюст беше обявен за най-дебелата мечка в Аляска. Животното е питомец в Националния парк и резерват „Катмаи”. Там всяка година преди началото на зимния сън на мечките се организира традиционната надпревара.

Тази година в онлайн конкурса за Чънк гласуваха 96 350 души. Те прецениха, че мечокът е успял да събере най-много подкожни тлъстини,които ще му помогнат да преживее по-лесно зимата.

От управата на националния парк обясниха, че Чънк е счупил челюстта си при битка с друга мечка. Въпреки травмата обаче животното е успяло да се адаптира и да лови риба както обикновено.

