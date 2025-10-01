Снимка: БТА/ Видео:"Ройтерс"
-
Животното е питомец в Националния парк и резерват „Катмаи”
Чънк – 635-килограмов мечок със счупена челюст беше обявен за най-дебелата мечка в Аляска. Животното е питомец в Националния парк и резерват „Катмаи”. Там всяка година преди началото на зимния сън на мечките се организира традиционната надпревара.
Тази година в онлайн конкурса за Чънк гласуваха 96 350 души. Те прецениха, че мечокът е успял да събере най-много подкожни тлъстини,които ще му помогнат да преживее по-лесно зимата.
Откриха мечка, скрила се в къща от пожарите в Лос Анджелис
От управата на националния парк обясниха, че Чънк е счупил челюстта си при битка с друга мечка. Въпреки травмата обаче животното е успяло да се адаптира и да лови риба както обикновено.Редактор: Станимира Шикова
