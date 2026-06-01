Мощен взрив разтърси основния остров на Малта. Пожар взриви експлозиви във фабрика за фойерверки на северозапад от столицата Валета. Двама души са в болница, а десетки сгради понесоха щети от ударната вълна. Двамата пострадали били на нива недалеч от фабриката. Животът им не е в опасност.

Взривът избухнал в 6.30 сутринта местно време и работещите във фабриката още не били дошли на работа.

Полицията отцепи района и предупреди гражданите да не го доближават. Прокуратурата започна проверка какво е довело до инцидента.

