„Мач на надеждата“ - благотворителна инициатива, организирана от фондация „Стилиян Петров“, събира звезди и легенди от спорта. Събитието ще се проведе на 6 юни на стадион „Лазур“ в Бургас и е в подкрепа на хора, които се борят с онкологични заболявания.

„На 6 юни Бургас ще се превърне в дом на вярата. Излизаме отново ръка за ръка с легенди на българския и световния футбол, за да дарим с ваша подкрепа онова, без което животът губи своя смисъл - надеждата. Нека напълним трибуните на „Лазур“, за да помогнем на тези, които водят най-тежката си битка - на хората, които се чувстват сами в най-трудните си дни“, каза в студиото на „Здравей, България” легендарният футболист.

Стилиян Петров отново обединява спорта в „Мач на надеждата“

„„Мачът на надеждата“ за мен не е само мач. За мен е начин на живот и това да помагам. Аз получих невероятно много подкрепа. И за мен беше много важно. Понякога, когато бях сам в стаята си и си задавах въпроса „Сам ли съм? От къде ще дойде подкрепата? Дали само от моето семейство?“, но аз получих подкрепа от милиони хора от целия свят. Знам колко е важно“, допълни той.

„Идеята, че има кой да ти подаде ръка, да мисли за теб, да направи нещо за теб в този момент - това е изключително важно. В една такава битка ти си самотен в много моменти“, каза още Петров.

Сред участниците ще бъдат Неманя Видич, Димитър Бербатов, Мартин Петров и Радостин Кишишев, както и други известни имена. „Програмата и шоуто, което ще направим, са невероятни. Юлиан Костов и Papi Hans изцяло се съгласиха да бъдат част от събитието, Ивет Лалова също ще присъства“, посочи футболната легенда.

Събраните средства ще бъдат насочени към онкологичния център в Бургас и онкоболни в цялата страна, както и в подкрепа на Любо Пенев и Петър Хубчев.

