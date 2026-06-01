Първият ден на юни е начало на метеорологичното лято. Сезонът обаче започва с продължителен период на неустойчивост – интензивни локални валежи, гръмотевични бури и градушки.





В понеделник призори ще има условия за понижена видимост покрай големите водоеми. Преди обяд над цялата страната ще е преобладаващо слънчево. По-късно – следобед и вечерта - в Западна, Централна и Североизточна България ще се оформят гръмотевични облаци с временно интензивни дъждове, резки пориви на вятъра и висок потенциал за градушка. Дневни температури – 26-31 градуса.

До края на седмицата дневният ход на времето ще е почти без промяна. Първата половина на денонощието ще позволява разкъсване на облаците към слънчево време, през втората ще има условия за локални летни бури с риск от градушка. Във вторник, четвъртък явленията ще са сравнително по-интензивни и на повече места, докато в сряда и в петък тенденцията е към по-спокойно време. Температурите ще се движат в раннолетния диапазон – най-често между 25 и 30-31 градуса с резки понижения по време и непосредствено след буря.

Ранните прогнози са динамичното време да обхване голяма част от дните на юни. Поне до средата на месеца следобедната облачност ще е причина за локални, кратки, временно интензивни дъждове с гръмотевици и риск от градушка. Дневните температури ще останат около и малко над обичайните за сезона и най-често ще са от 26-27 до към 32-33 градуса.

Внимание в планините

В планините подобен тип метеорологична обстановка е с висок риск от бързо развиващи се гръмотевични облаци. При разходки и преходи човек трябва да е готов бързо да потърси безопасно укритие, избягвайки оголени билни пространства. По-подходящото време за пешеходен туризъм са часовете призори и преди обяд.

Край морето

Край морето времето често е различно спрямо вътрешността на страната. Голяма част от студените нахлувания, по които се образуват летните валежи, достигат морския бряг късно следобед и вечерта. Заради източните ветрове облаците се разбиват сравнително бързо. Валежите могат да са с доста ограничен обхват. При преминаване на буря обаче не трябва да подценяваме опасността от гръмотевични удари. Препоръчително е да избягваме близост до водата.