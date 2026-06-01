Започва Пролетният панаир на книгата. И тази година паркът пред НДК ще се превърне в литературна сцена за среща между книголюбители и автори от България и чужбина. В рамките на цяла седмица над 150 български издателства ще представят най-новите си редом до най-обичаните си заглавия.

А още днес, в първия ден от събитието, което превръща София в столица на четенето, за среща с автографи там ще е и номинираната за „Букър” Рене Карабаш. А за най-малките читатели на техния специален ден са подготвени изненади, литературни загадки и дори – възможност за „интервю” с любим герой от книга.

Редактор: Ина Григорова