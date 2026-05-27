Картата за градския транспорт вече е и в дигиталния портфейл. Столичната община пусна мобилното приложение Sofia2Go, с което превозните документи могат да се ползват през дигиталния портфейл.

Освен съхранение на документа, в приложението може и да се зареждат дистанционно повече от една карта. Засега опцията е достъпна само за клиентите на Android, като за IOS все още се чака сертификация.

Кметът Васил Терзиев посочи, че София е един от първите градове, които дават възможност за пътуване без физически документ.

