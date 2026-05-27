Кремъл нанесе два много мощни удара срещу Киев. Единият беше почти веднага след временното примирие - на 9 май, а другият - на 24 май. При първата атака беше разрушен жилищен блок, загинаха 24 души, имаше и много ранени. При последната също има загинали, а около 100 души бяха ранени. Путин обаче разбра, че беше унизен с провеждането на парада и желанието му Киев да не атакува през това време. За да компенсира унижението, той нанесе и въпросните удари след това. Това каза бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той обясни, че ракетите „Орешник” са най-новите в руския арсенал и са способни да носят ядрено оръжие. Експертът допълни, че използването им е и част от психологическата кампания срещу Украйна. По негови думи обаче ракетата все още е в процес на доусъвършестване.

Русия изстреля балистична ракета „Орешник“ срещу Киевска област

Тагарев посочи, че Тръмп е ангажиран с войната в Близкия изток и не обръща голямо внимание на тази в Украйна. Бившият министър на отбраната изрази позиция, че войната в Украйна няма да се реши на бойното поле, а от това доколко руската икономика и общество успяват да подържат военните усилия. „Знаем, че Русия е в доста сериозно финансово затруднение – рязко нараства дългът, заплатите не се изплащат, закриват се важни предприятия, липсва работна ръка”, обясни той. По негови думи друг важен фактор за състоянието на страната са и украинските удари върху икономически центрове на Русия - главно предприятия, свързани с енергийните ресурси и отбранителната индустрия.

Руското външно министерство предупреди чужденците да напуснат Киев

Тагарев каза, че вероятно до няколко месеца ще е готова новата украинска балистична ракета FP-9, която има обсег от 850 км, следователно може да порази цели в Москва.

Близкият изток

Бившият министър на отбраната коментира и войната в Близкия изток. Той смята, че Китай, който би могъл да окаже влияние върху отварянето на Ормузкия проток, няма проблем с доставките на нефт. Също така подчерта, че Пекин прави усилия да присъедини Тайван към Китай. „Тръмп няма кой знае какви лостове, за да въздейства върху Иран, а Техеран става все по-агресивен в исканията си”, заяви още Тагарев. Той допълни, че Техеран ще продължи да развива ядрената си програма.

Израел ликвидира новия шеф на въоръженото крило на "Хамас" при удар в Газа

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова