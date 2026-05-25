Руското министерство на външните работи предупреди чужденците да напуснат украинската столица Киев, предадоха световните агенции.

От ведомството казаха, че руските сили ще започват да нанасят серия от удари по обекти на украинската отбранителна индустрия в Киев. Ударите ще бъдат насочени и към центрове за взимане на решения и срещу командни постове в града.

Ударът на въоръжените сили на Украйна по Старобелск преля чашата на търпението, се казва в изявлението на руското МВнР.

Русия съобщава за двама загинали при украински удари

„При създалите се условия въоръжените сили на Руската федерация пристъпват към последователно нанасяне на системни удари по предприятията на украинския военно-промишленкомплекс в Киев, включително по конкретни места за проектиране, производство, програмиране и подготовка за изстрелване на безпилотни летателни апарати, използвани от киевския режим със съдействието на специалисти от НАТО, отговорни за доставките на компоненти, предоставянето на разузнавателни данни и целеуказване“, се казва в изявлението на ведомството.

