Мощна бомба избухна в близост до железопътна линия, докато пътнически влак преминаваше днес през град Квета в Югозападен Пакистан, административен център на пакистанската провинция Белуджистан. Има десетки ранени, съобщиха местните власти, цитирани от "Асошиейтед прес".

Според катарската телевизия "Ал Джазира" при експлозията край железопътната линия в Квета са загинали най-малко 10 души, а броят на ранените е над 50.

Силата на взрива е причинила преобръщане и запалване на два от вагоните на влака, информира АП.

A suicide bomb has killed dozens in Pakistan. Two of the train carriages overturned and caught fire due to the force of the blast, sending thick black smoke into the air, according to footage online.

След експлозията в небето над града се е издигнал гъст черен дим, показват разпространени в интернет видео кадри от мястото на експлозията.

Атаката става в район, където обикновено са разположени многобройни сили за сигурност, отбелязва АП. Нанесени са сериозни щети на няколко сгради наоколо, а паркирани на пътя в близост автомобили са унищожени, според изявления на свидетели и кадри в социалните мрежи.

Лекари от местни болници казаха, че са приели над 30 ранени, като няколко от тях са в критично състояние.

Представител на властите в пакистанската провинция Белуджистан заяви, че все още се разследват причините за взрива, без да съобщи повече подробности.

