Силата на взрива е преобърнала и запалила два от вагоните на влака

Мощна бомба избухна в близост до железопътна линия, докато пътнически влак преминаваше днес през град Квета в Югозападен Пакистан, административен център на пакистанската провинция Белуджистан. Има десетки ранени, съобщиха местните власти, цитирани от "Асошиейтед прес".

Според катарската телевизия "Ал Джазира" при експлозията край железопътната линия в Квета са загинали най-малко 10 души, а броят на ранените е над 50.

Силата на взрива е причинила преобръщане и запалване на два от вагоните на влака, информира АП.

След експлозията в небето над града се е издигнал гъст черен дим, показват разпространени в интернет видео кадри от мястото на експлозията.

Атаката става в район, където обикновено са разположени многобройни сили за сигурност, отбелязва АП. Нанесени са сериозни щети на няколко сгради наоколо, а паркирани на пътя в близост автомобили са унищожени, според изявления на свидетели и кадри в социалните мрежи.

Лекари от местни болници казаха, че са приели над 30 ранени, като няколко от тях са в критично състояние.

Представител на властите в пакистанската провинция Белуджистан заяви, че все още се разследват причините за взрива, без да съобщи повече подробности.

Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Светослав Танчев, БТА

