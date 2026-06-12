Окончателният текст на дългосрочно мирно споразумение между Иран и Съединените щати е бил договорен, заяви министър-председателят на Пакистан Шехбаз Шариф. По думите му Пакистан работи в тясно сътрудничество и с двете страни, за да бъдат уточнени следващите стъпки по реализирането на споразумението. „Мирът никога не е бил толкова близо, колкото е сега“, подчерта Шариф.

Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 12, 2026

Пакистан играе ключова посредническа роля в преговорите между Вашингтон и Техеран, благодарение на добрите си отношения и с двете държави. Изявлението на пакистанския премиер идва ден след като президентът на САЩ също заяви, че е било постигнато споразумение за прекратяване на конфликта.

Тръмп твърди, че САЩ ще постигнат „страхотна сделка“ с Иран. Техеран: Нищо не е решено

Въпреки оптимистичните изявления, през деня се появиха противоречиви информации относно конкретните параметри на евентуалната сделка. Ирански медии публикуваха твърдения за условия, които до голяма степен отразяват исканията на Техеран. Сред тях е Съединените щати да представят план за възстановяване на Иран на стойност 300 милиарда долара. Според същите публикации Вашингтон ще премахне санкциите срещу Иран и ще изтегли военните си сили от райони около страната.

Съобщава се още, че на по-късен етап ще се проведат „окончателни преговори“ по иранската ядрена програма и икономическите въпроси, но без да бъде обсъждана ядрената програма на Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че публикуваните в медиите предполагаеми условия на бъдещо споразумение са били предоставени на „фалшивите новини“ и нямат „нищо общо“ с реално договорените параметри. По-късно той сподели изявление на иранския външен министър, според когото споразумението „никога не е било по-близо“, като същевременно предупреди медиите да не спекулират със съдържанието му.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс също коментира, че около евентуалното споразумение се разпространява „много невярна информация“. Той подчерта, че Иран и регионът ще могат да се възползват от икономическите ползи от сделката едва след като Техеран изпълни поетите от него ангажименти.

Редактор: Дарина Методиева