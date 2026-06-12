Иран все още не е взел окончателно решение дали да подпише подготвяното споразумение със САЩ и няма да прави компромиси с т.нар. си "червени линии" в преговорите. Това заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи.

По думите му информацията относно времето и мястото на евентуалното подписване остава спекулативна, а окончателно решение все още не е взето. Багаи посочи, че голяма част от текста на споразумението вече е договорена, но Вашингтон нееднократно е променял позициите си в хода на преговорите.

Тръмп: Сделката с Иран е почти договорена

В същото време американският президент Доналд Тръмп демонстрира увереност, че сделката е близо до финализиране. Той заяви пред журналисти в Овалния кабинет, че е постигнато "страхотно споразумение" относно конфликта с Иран и документите може да бъдат подписани още през следващите няколко дни.

"Подписването може да стане скоро, много скоро, може би още през уикенда в Европа", каза Тръмп. Той допълни, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще присъства на церемонията.

Американският президент заяви още, че след това Ормузкият проток ще бъде незабавно отворен за корабоплаване.

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Според Тръмп върховният лидер на Иран вече е одобрил сделката. От Техеран обаче не потвърдиха тази информация. Агенция "Фарс" съобщи, че страната вероятно ще одобри споразумението, но към момента не е дала официален отговор.

Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху е обсъдил с Тръмп подготвяния меморандум за разбирателство с Иран. От кабинета му уточниха, че Тел Авив не е страна по документа, но премиерът е приветствал ангажимента на американския президент всяко окончателно споразумение да включва демонтиране на иранската инфраструктура за обогатяване на уран и премахване на натрупания обогатен материал.

Ако бъде финализирано, това би представлявало най-значимия дипломатически пробив от началото на тримесечния конфликт, който отне живота на хиляди хора и предизвика сериозни сътресения на световните енергийни пазари.

Напрежението в региона обаче остава високо. Иранските държавни медии съобщиха за предполагаеми експлозии в района на пристанищния град Бандар Абас.

Вашингтон и Техеран продължават преговорите, блокадата в Ормузкия проток остава

Междувременно иранските сили са спрели преминаването на танкер през Ормузкия проток без предварителна координация. Военен източник, цитиран от държавните медии, заяви, че действията на иранските сили край Бандар Абас и Сирик са били насочени именно срещу плавателен съд, опитал да наруши въведената забрана за транзитно преминаване. По думите му танкерът впоследствие се е подчинил на разпорежданията, след като е получил предупреждения от Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Върховното съвместно военно командване на Иран вече обяви затварянето на Ормузкия проток за петролни танкери и търговски кораби, предупреждавайки, че всеки съд, който се опита да премине, може да бъде обстрелван.

Така, докато Вашингтон говори за предстоящ мирен пробив и бързо възстановяване на корабоплаването в един от най-важните енергийни коридори в света, Техеран продължава да демонстрира предпазливост и настоява, че окончателно решение все още не е взето.

Тръмп предупреди, че САЩ ще нанесат на Иран много тежък удар тази вечер

На този фон Египет призова Съединените щати и Иран да се възползват от „наличната възможност" за сделка за прекратяване на войната, след като президентът Доналд Тръмп оттегли заплахата си за нови удари срещу Техеран.

Египетското външно министерство заяви в изявление в четвъртък, че се надява „наличната възможност да бъде използвана за постигане на сделка по различните нерешени въпроси и за подготовка на атмосфера за слагане на край на войната и началото на нова фаза на регионална стабилност".

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Редактор: Цветина Петкова