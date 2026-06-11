Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нови остри предупреждения към Иран, като заяви, че страната му ще нанесе „много тежък удар тази вечер“. В публикация в социалните мрежи американският лидер заплаши, че в „не много далечно бъдеще“ Съединените щати могат да поемат пълен контрол над иранската петролна и газова индустрия, включително стратегически важния остров Харг, който е основен център за износ на ирански петрол.

Изявлението идва на фона на продължаващата ескалация на напрежението между Вашингтон и Техеран. САЩ и Иран си размениха удари за втори пореден ден, което допълнително увеличава опасенията от избухването на мащабен военен конфликт в Близкия изток. Това е третият случай през седмицата, в който взаимни атаки между двете страни разтърсват региона и поставят под въпрос стабилността му.

Поредна размяна на удари между САЩ и Иран

Междувременно Тръмп коментира и последните икономически данни в САЩ. След публикуването на доклад, според който индексът на потребителските цени през май е нараснал с 4,2% на годишна база, републиканецът демонстрира необичайно отношение към инфлацията. Попитан за поскъпването на живота, Тръмп заяви, че е спрял да се тревожи за инфлацията и, по собствените му думи, се е научил да я обича. За разлика от предишни свои изказвания, този път американският президент не определи проблема с високите цени като „измама“, създадена от демократите. Той също така не заяви, че администрацията му успява да намалява разходите за живот на американците.

Редактор: Дарина Методиева