Поредна размяна на удари между Съединените щати и Иран. Техеран атакува американски бази в Персийския залив – в отговор на последната серия американски удари през изминалата нощ. Те последваха заплахата на президента Доналд Тръмп, че американските сили ще нанесат „много тежки удари“. Причините за това, според него, са бавният напредък в преговорите и свалянето на американски военен хеликоптер.



Малко по-късно Централното командване на Съединените щати съобщи, че е приключило втория пореден ден от „ударите в самоотбрана“. В отговор Иран заяви, че е атакувал американски военни бази в Бахрейн и Кувейт.

САЩ нанесоха нови удари по военен обект в Иран, Техеран отвърна с обстрел на американски бази



Централното командване опроверга твърденията на Техеран за ударен американски кораб в Ормузкия проток. Началникът на Пентагона Пийт Хегсет заяви снощи, че САЩ ще нанесат силен удар по Иран и ще бомбардират „ключови обекти“.

„Ние не сме, както знаете, от тези, които разкриват какво ще направим или няма да направим. Но в крайна сметка това, което правим тази вечер, ще подкрепи нашите военни интереси и ще укрепи дипломатическата ни позиция, защото, повтарям, президентът Тръмп е готов да се върне и да се сражава, ако се наложи, но е дал на Иран свобода на действие да сключи тази сделка. Те имаха тази възможност. Те избират да си играят игрички, избират да се възползват. Ако трябва да преговаряме с бомби, ще преговаряме с бомби. И сме много добри в това”, заяви американският министър на войната Пийт Хегсет.

Редактор: Станимира Шикова