Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че е отменил ударите срещу Иран, които бяха планирани за по-късно същата вечер, съобщи „Ройтерс”.

„Предвид факта, че преговорите с Иран бяха отнесени до най-високото ниво на иранското ръководство и получиха одобрение, отмених планираните за тази вечер удари и бомбардировки срещу Иран”, написа Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social.

Според него преговорите и окончателните условия са били одобрени както в общ план, така и в най-малките детайли от всички участващи страни, включително Съединените щати, Израел, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Турция, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Йордания, Египет и други. „Морската блокада ще остане в сила до финализирането на тази сделка - времето и мястото на подписването ще бъдат обявени скоро”, заяви американският президент.

По-рано днес Тръмп отправи нови остри предупреждения към Иран, като заяви, че страната му ще нанесе „много тежък удар тази вечер“. Той дори заяви желание Съединените щати да поемат контрола над остров Харг - ключов център за износа на ирански петрол.

​Междувременно Иран затвори Ормузкия проток до второ нареждане.

Тръмп предупреди, че САЩ ще нанесат на Иран много тежък удар тази вечер

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Редактор: Ивета Костадинова