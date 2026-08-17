Възстановен е далекопроводът над свлачищния участък по пътя между Смолян и Пампорово, което е важна стъпка преди същинските дейности за възстановяване на трасето. За пътуващите това е най-важната артерия за Смолян и региона.

След месеци на проучвания вече е избрано техническото решение за трайното обезопасяване на отсечката от пътя Пловдив - Смолян. Вместо традиционното укрепване на движещите се земни маси, пътят ще преминава по ново мостово съоръжение, изградено над самата свлачищна зона. Теренът е проучен от международен екип от инженери, геолози и геотехници. Според техния анализ основният проблем остава преовлажняването и движението на земните маси. Следващата стъпка е реализацията на проекта и изборът на изпълнител, който трябва да изгради съоръжението.

Мост над свлачището ще възстанови пътя Смолян - Пампорово

Хората в района са категорични, че пътят е много важен, особено за работещите на Пампорово и за туристите, пътуващи към Пловдив.