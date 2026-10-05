Българската агенция по безопасност на храните започва извънредни проверки на картофите, предлагани в пет от най-големите търговски вериги у нас и в техните складове. Инспекциите ще започнат на 6-и и ще продължат до 12 октомври 2026 г.

Екипите на Агенцията ще следят откъде идва стоката, точни ли са етикетите и изрядни ли са придружаващите документи. Проверките ще обхванат и качеството на картофите.

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Специално внимание ще се обърне на пътя на продукцията, за да се предотврати евентуална подмяна или прикриване на реалната страна на произход, преди картофите да стигнат до щандовете.

Целта на акцията е да провери дали предлаганите картофи отговарят на българските и европейските стандарти. При открити нарушения от БАБХ ще налагат административни мерки на търговците.

Контролът е част от действията на Агенцията за гарантиране на ясен произход и качество на храните на българския пазар.

Редактор: Мария Барабашка