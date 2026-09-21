Над два тона кисело мляко от Република Северна Македония не бяха допуснати в страната след проверка на ГКПП „Гюешево”. Пратката е задържана от инспекторите на Българската агенция по безопасност на храните заради документални нарушения.

При инспекцията на товарния автомобил са открити 576 кашона с млечния продукт. Проблемът се оказал в разминаване между информацията, описана в официалния сертификат, и маркировката върху самите опаковки на продукта.

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Цялото количество е върнато обратно на изпращача още в деня на проверката. От Агенцията подчертават, че контролът по граничните пунктове е постоянен, за да се гарантира сигурността на потребителите и да не се допускат несъответстващи или потенциално опасни храни на пазара в Европейския съюз.

Редактор: Мария Барабашка