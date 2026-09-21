Инициативният комитет регистрира в ЦИК Андрей Гюров и Георги Кандев като кандидати за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври.

„Очаквам директна кампания, близо до българските граждани. Нашите приоритети са да осигурим независим президент, на когото могат да разчитат“, каза Гюров.

Изтича срокът за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент в ЦИК

„Българите имат силата да променят развитието на страната. Много съм благодарен за подкрепата на хората и на Инициативния комитет. Влизаме в кампанията с цел победа. Тя няма да е за нас, а за българските граждани“, каза Гюров.

Крайният срок, в който кандидатите за президент и вицепрезидент трябва да се регистрират в ЦИК, е 22 септември.

Още на 23 септември ще бъде изтеглен жребият за номерата на бюлетините. На 25 септември официално започва предизборната кампания, като нейният край е на 23 октомври. Ден по-късно е денят за размисъл, а първият тур на президентските избори е на 25 октомври. Ако се стигне до балотаж, той ще бъде седмица по-късно – на 1 ноември.