Днес е последната възможност гражданите на еврозоната да дадат своя глас за това как да изглежда следващото поколение евробанкноти. Общественото допитване е част от процеса по избора на дизайна на третата серия банкноти.

Сред най-разпространените и използвани купюри е тази от 50 евро, която също ще получи нов облик.

До 21 септември можем да гласуваме за дизайна на новите евробанкноти (СНИМКИ)

Предложенията са обединени около две основни теми. Първата – „Европейска култура“, поставя във фокуса личности, свързани с културното наследство и идентичността на Европа.

Втората концепция е „Реки и птици“. При нея акцентът пада върху природното богатство на континента, свободата и многообразието, както и върху значението на опазването на околната среда.

Гласуването приключва днес, след което предстоят следващите етапи от процедурата за определяне на окончателния облик на новите евробанкноти.

Редактор: Цветина Петкова