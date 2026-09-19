Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че Вашингтон се е споразумял с Дания и полуавтономната ѝ територия Гренландия, което дава на САЩ постоянен контрол върху сигурността, както и върху всички останали потребности, на арктическия остров, предаде "Ройтерс".

"Имам удоволствието да обявя, че САЩ постигнаха споразумение с Кралство Дания и Гренландия", отбеляза Тръмп. Сделката ще позволи на САЩ да имат значително военно присъствие в Гренландия, възпрепятствайки противниците на Вашингтон да изграждат свои бази там, посочи американският държавен глава.

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В публикация в социалната си мрежа Truth Social президентът републиканец написа, че нито един враг на САЩ няма да може да прави стратегически инвестиции на острова без одобрението на Съединените щати и че споразумението е безсрочно.

"По мои указания се работеше с представители на Дания и Гренландия, за да гарантираме, че Съединените щати ЗАВИНАГИ ще разполагат с пълната възможност да предприемат необходимите действия в Гренландия, за да гарантират и защитят сигурността както на Гренландия, така и на Съединените американски щати“, обяви Тръмп.

"Освен това, оттук нататък никой противник на САЩ няма да може НИКОГА да има база или военно присъствие в Гренландия, нито да прави стратегически важни инвестиции там без нашето изрично писмено одобрение", добави той.

По-рано вчера "Ройтерс" съобщи ексклузивно, че САЩ и Гренландия са близо до сключване на споразумение за острова, което би довело до засилено американско военно присъствие, но така и не доближава Тръмп до отдавнашната му мечта да присъедини арктическия остров към САЩ.

Редактор: Ивета Костадинова