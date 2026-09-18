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Коментар на Таня Скринска, Петър Москов и Александър Сиди
След като днес правителството изнесе случаи за корупция и каза, че очаква отговор от прокуратурата: защо у нас има много думи и малко резултати от борбата с така наречения олигархичен модел? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” предприемачът Таня Скринска, бившият здравен министър Петър Москов и секретарят на ВМРО Александър Сиди.
Втората тема на предаването беше за властта на социалните мрежи над живота ни. И защо българите прекарват повече време пред телефона, отколкото да четат книги?
Редактор: Ина Григорова
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