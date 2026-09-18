След като днес правителството изнесе случаи за корупция и каза, че очаква отговор от прокуратурата: защо у нас има много думи и малко резултати от борбата с така наречения олигархичен модел? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” предприемачът Таня Скринска, бившият здравен министър Петър Москов и секретарят на ВМРО Александър Сиди.

Втората тема на предаването беше за властта на социалните мрежи над живота ни. И защо българите прекарват повече време пред телефона, отколкото да четат книги?

Редактор: Ина Григорова