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Коментират Таня Скринска, Петър Москов и Александър Сиди
Как да изглежда бюджетът за следващата година? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” предприемачът Таня Скринска, бившият здравен министър Петър Москов и секретарят на ВМРО Александър Сиди.
Втората тема в предаването беше: Трябва ли да се забави темпото при разработването на изкуствения интелект?
Цялото предаване гледайте във видеото.
Редактор: Ина Григорова
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