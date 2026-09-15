Как да изглежда бюджетът за следващата година? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” предприемачът Таня Скринска, бившият здравен министър Петър Москов и секретарят на ВМРО Александър Сиди.

Втората тема в предаването беше: Трябва ли да се забави темпото при разработването на изкуствения интелект?

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова