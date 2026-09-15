Наркооранжерия за отглеждане на растения от рода на конопа е разкрита при полицейска операция в къща в старозагорското село Змейово. Имотът е обитаван от 45-годишен мъж и 29-годишна жена.

При претърсването полицаите са установили специално пригодено помещение с прикрита врата, водеща към високотехнологична оранжерия за отглеждане на марихуана.

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В помещението са открити общо 368 растения с различна височина, както и препарати и други средства, използвани за отглеждането им.

Снимка: ОДМВР-Стара Загора

Полицията е намерила и два фризера, в които са били съхранявани пакети с марихуана с тегло около един килограм всеки. Общото количество на наркотичното вещество в тях е около 68 килограма.

Снимка: ОДМВР-Стара Загора

При претърсването е открита и отделна торба с още близо 2,3 килограма марихуана. 45-годишният мъж и 29-годишната жена са задържани за срок до 24 часа.

Снимка: ОДМВР-Стара Загора

По случая в ОДМВР - Стара Загора е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.

Редактор: Георги Иванов