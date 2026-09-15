Евродепутатите ще обсъдят действията на сръбските власти и отражението им върху европейската перспектива на страната

Европейският парламент обсъжда днес в Страсбург погребението на бившия командир на Армията на Република Сръбска Ратко Младич и случаите на възхваляване на военни престъпления в Сърбия.

Младич беше осъден за геноцид и други тежки престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина. Дебатът в пленарната зала е озаглавен „Погребението на Ратко Младич и възхваляването на военни престъпления в Сърбия“.

Обсъждането е насрочено за 14:15 ч. местно време (15:15 ч. българско) в Страсбург. След дебата се очаква Европейският парламент да приеме и резолюция по темата.

Еврокомисарят по разширяването отмени посещението си в Белград заради почестите за Ратко Младич

Групата на Европейската народна партия (ЕНП) в Европейския парламент остро разкритикува присъствието на високопоставени сръбски представители и отдаването на военни почести по време на погребението на Младич.

Това е в пълно противоречие с европейските ценности и застрашава пътя на Сърбия към членство в Европейския съюз. В европейското семейство няма място за онези, които възхваляват Ратко Младич. Групата на ЕНП твърдо застава зад жертвите на геноцида и военните престъпления“, се казва в изявление в социалната мрежа X на Иво Дадор Щир, евродепутат и говорител на групата на ЕНП за Сърбия .

Погребението на Младич предизвика реакция и от най-високо ниво в Европейския съюз. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща осъдиха възхваляването на бившия военен командир и начина, по който е било проведено погребението му в Белград на 7 септември.

В знак на протест еврокомисарят по разширяването Марта Кос отмени планираното си посещение в Белград. Тя заяви, че след погребението на Младич с държавни почести в сръбската столица Европейският съюз трябва да изясни важен въпрос - дали Сърбия продължава да бъде подходящ кандидат за членство в ЕС.

Редактор: Георги Иванов
Източник: БГНЕС

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