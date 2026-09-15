Европейският парламент обсъжда днес в Страсбург погребението на бившия командир на Армията на Република Сръбска Ратко Младич и случаите на възхваляване на военни престъпления в Сърбия.

Младич беше осъден за геноцид и други тежки престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина. Дебатът в пленарната зала е озаглавен „Погребението на Ратко Младич и възхваляването на военни престъпления в Сърбия“.

Обсъждането е насрочено за 14:15 ч. местно време (15:15 ч. българско) в Страсбург. След дебата се очаква Европейският парламент да приеме и резолюция по темата.

Еврокомисарят по разширяването отмени посещението си в Белград заради почестите за Ратко Младич

Групата на Европейската народна партия (ЕНП) в Европейския парламент остро разкритикува присъствието на високопоставени сръбски представители и отдаването на военни почести по време на погребението на Младич.

„Това е в пълно противоречие с европейските ценности и застрашава пътя на Сърбия към членство в Европейския съюз. В европейското семейство няма място за онези, които възхваляват Ратко Младич. Групата на ЕНП твърдо застава зад жертвите на геноцида и военните престъпления“, се казва в изявление в социалната мрежа X на Иво Дадор Щир, евродепутат и говорител на групата на ЕНП за Сърбия .

The EPP Group strongly condemns the presence of senior Serbian officials and the military honours at the funeral of convicted war criminal Ratko Mladić. The European Parliament will debate the funeral and the glorification of war crimes in Serbia on Tuesday.



"This stands in… pic.twitter.com/0vL2wLtBXj — EPP Group (@EPPGroup) September 14, 2026

Погребението на Младич предизвика реакция и от най-високо ниво в Европейския съюз. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща осъдиха възхваляването на бившия военен командир и начина, по който е било проведено погребението му в Белград на 7 септември.

В знак на протест еврокомисарят по разширяването Марта Кос отмени планираното си посещение в Белград. Тя заяви, че след погребението на Младич с държавни почести в сръбската столица Европейският съюз трябва да изясни важен въпрос - дали Сърбия продължава да бъде подходящ кандидат за членство в ЕС.

Редактор: Георги Иванов