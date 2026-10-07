Кремъл отхвърли съобщенията за втори предполагаем случай на чума в Сибир. Това се случи, след като САЩ, ЕС и СЗО призоваха Москва за по-голяма прозрачност около смъртта на лаборантка в изследователски институт за чума в Иркутска област.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че по-голямата част от медийните публикации за случая съдържат „невярна информация“ и призова да се разчита единствено на официалните данни на руския здравен надзор Роспотребнадзор. По думите му няма информация за официално американско искане за разяснения, въпреки че източник, близък до случая, съобщи, че Вашингтон е отправил такова искане чрез поверително дипломатическо съобщение.

Междувременно ръководителят на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус призова Русия да изясни и съобщенията за втори служител на института, хоспитализиран с пневмония с неустановена причина.

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Европейската комисия също настоя Москва да предостави „своевременна и прозрачна информация“, като подчерта необходимостта от надеждни епидемиологични и микробиологични данни. ЕС следи случая в координация с експерти от Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията.

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Припомняме, че 28-годишната лаборантка Даря Шипилова е починала, след като най-веротяно се е зарадила с белодробна чума след счупване на епруветка в лабораторията. 200 души, които може да са били в контакт с нея, са поставени под карантина. Руските власти обаче заявиха, че причината за смъртта все още не е потвърдена, а Роспотребнадзор отрече да са въведени специални противочумни мерки.

Редактор: Цветина Петрова