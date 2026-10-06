Руските власти омаловажиха информацията, че лаборантка е починала от чума в Сибир и увериха, че ситуацията е под контрол. 28-годишната Дария Чипилова издъхнала след счупване на епруветка в лаборатория. Здравните власти твърдят, че смъртта е настъпила от пневмония с неизвестен произход.

Около 200 души, които са били в контакт с жената, са поставени под строго медицинско наблюдение и карантина. Според властите към момента пробите им са отрицателни и нямат симптоми.

Американски медии: Счупена епруветка заразила с чума лаборантка в руски институт

Инцидентът имаше отзвук по цял свят. Американският президент Доналд Тръмп заяви готовност САЩ да помогнат на Русия.

Темата коментира и държавният секретар Марко Рубио. "Разполагаме с информацията, която руснаците са предоставили. Изглежда, че в лабораторията е имало заразил се работник и съществува опасение, че това може да се е разпространило, поне вътрешно. Видяхте, че са наложили карантина. Пътуванията между САЩ и Русия са много ограничени, но, ако нещо подобно излезе навън, може бързо да се разпространи. Затова следим ситуацията отблизо. Не мисля, че това е повод за тревога, но е повод да обърнем внимание", заяви Рубио.

Редактор: Станимира Шикова