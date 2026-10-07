Четири противопожарни екипа гасят горски пожар в района на село Побит камък, община Трекляно. По първоначална информация огънят е навлязъл на българска територия от Сърбия, съобщиха от полицията.

Пожарът е възникнал около обяд. Пламъците са обхванали сухи треви и храсти, като фронтът на огъня е с дължина около един километър. Засегнатата площ на българска територия е приблизително 50 декара.

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В гасенето участват четири противопожарни екипа, два от които са оборудвани с високопроходима техника. Пожарникарите работят за ограничаване на разпространението на огъня и предотвратяване на навлизането му в нови площи.

Редактор: Георги Иванов