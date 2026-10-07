Снимка: istock
Властите издадоха предупреждение към гражданите
Пожар избухна в склад с опасни материали в Белград, предаде кореспондентът на БТА в града Теодора Енчева.
Огънят е на територията на община Баражево. Министерството на вътрешните работи на Сърбия издаде предупреждение към гражданите да затворят прозорците си и да избягват да стоят на открито.
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Редактор: Дарина Методиева
Požar u magacinu za skladištenje opasnih materija u Barajevu https://t.co/4sYl3EMTHL— Danas (@OnlineDanas) October 7, 2026
Източник: Теодора Енчева, кореспондент на БТА в Белград
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