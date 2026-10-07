Пожар избухна в склад с опасни материали в Белград, предаде кореспондентът на БТА в града Теодора Енчева.

Огънят е на територията на община Баражево. Министерството на вътрешните работи на Сърбия издаде предупреждение към гражданите да затворят прозорците си и да избягват да стоят на открито.

Четири хеликоптера от ЕС се включиха в борбата с пожарите в Сърбия

Požar u magacinu za skladištenje opasnih materija u Barajevu https://t.co/4sYl3EMTHL — Danas (@OnlineDanas) October 7, 2026

Редактор: Дарина Методиева