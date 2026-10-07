Властите издадоха предупреждение към гражданите

Пожар избухна в склад с опасни материали в Белград, предаде кореспондентът на БТА в града Теодора Енчева. 

Огънят е на територията на община Баражево. Министерството на вътрешните работи на Сърбия издаде предупреждение към гражданите да затворят прозорците си и да избягват да стоят на открито.

Четири хеликоптера от ЕС се включиха в борбата с пожарите в Сърбия

Редактор: Дарина Методиева
Източник: Теодора Енчева, кореспондент на БТА в Белград

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