Хенри Б. Каган и Кенсо Соай спечелиха Нобеловата награда за химия за 2026 г. за откритията си в областта на нелинейните ефекти и автокатализата при асиметричния органичен синтез. Това съобщи Кралската шведска академия на науките в Стокхолм.

„Хенри Каган и Кенсо Соай предоставиха решение на една химическа загадка, която е на повече от век – как хомохиралността може да възникне спонтанно“, заяви председателят на Нобеловия комитет за химия Хайнер Линке. По думите му разработените от двамата учени химични реакции са впечатляващи.

Каган е роден във Франция и е свързан с Университета Париж-Юг в Орсе. 95-годишният Соай е роден в Япония и е свързан с Токийския университет за наука.

Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература

Миналата година Нобеловата награда за химия беше присъдена на трима учени за разработването на нови молекулярни структури, способни да улавят големи количества газ. Технологията създава възможности за извличане на парникови газове от атмосферата и за събиране на влага в пустинни райони.

Тази година Нобеловите награди започнаха с отличието за физиология или медицина. То беше присъдено на трима учени за разработването на инструмент, който използва светлина, за да помогне при изследването на начина, по който функционира мозъкът.

Нобеловата награда за физика беше връчена за научни усилия, свързани с изследването на рядка група неутрино.

Наградата за литература ще бъде обявена в четвъртък, а в петък предстои да бъде връчена Нобеловата награда за мир. В понеделник ще бъде обявен и носителят на Нобеловата мемориална награда за икономически науки.

Паричната стойност на Нобеловата награда тази година е 12 милиона шведски крони, или около 1,2 милиона долара. Сумата се разпределя според броя на лауреатите или се предоставя на отличената организация.

Редактор: Дарина Методиева