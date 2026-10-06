Израелските власти предупредиха гражданите си за повишен риск от нападения зад граница на третата годишнина от атаката на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г. Предупреждението се отнася и до еврейските общности по света.

Според Съвета за национална сигурност на Израел датата може да бъде използвана за извършване на атаки, а на различни места са възможни демонстрации и безредици.

Оттам определят 7 октомври като символична дата за организации, свързвани с Иран, за негови съюзнически групировки, за „Хамас“, както и за глобални джихадистки структури.

Израел отбелязва втората годишнина от атаката на „Хамас“

На израелските граждани е препоръчано да избягват пътувания до Йордания, Катар и Египет. Властите съветват още хората, които се намират зад граница, да не публикуват в социалните мрежи информация за предстоящите си пътувания и да стоят далеч от демонстрации и големи струпвания на хора.

На 7 октомври 2023 г. бойци на „Хамас“ и други въоръжени палестински групировки извършиха мащабна атака срещу Израел, която постави началото на продължилата впоследствие война в Ивицата Газа.

При нападението на израелска територия загинаха 1221 души, повечето цивилни, посочва АФП, позовавайки се на официални израелски данни.

Общо 251 души бяха отведени като заложници в Газа, като сред тях са включени и телата на 44 души. По данни на израелските власти 41 от отвлечените впоследствие са починали.

В отговор Израел започна мащабна военна операция в Ивицата Газа. Според данните на здравното министерство в анклава, което е под контрола на „Хамас“, от началото на войната са загинали над 74 200 души. Организацията на обединените нации приема тези данни като достоверни.

Редактор: Цветина Петкова