Белгийско-американският физик на елементарните частици Франсис Халзен спечели Нобеловата награда за физика за 2026 година.

Нобеловият комитет му присъди отличието за работата му по създаването на обсерватория за засичане на едни от най-неуловимите частици във Вселената – високоенергийните неутрино – както и за изследване на начина, по който те възникват.

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Данните за взаимодействията на неутрино, събрани от обсерваторията „АйсКюб“ (IceCube) в Антарктида, могат да разкрият непознати досега космически явления, отбелязват от Комитета.

Видео: „Ройтерс“

Генералният секретар на Кралската шведска академия на науките Елен Муунс обяви, че Халзен печели наградата „за решаващия си принос към Обсерваторията за неутрино „Айскюб“ (IceCube) и откриването на високоенергийни неутрино от астрофизически произход“.

Снимка: БТА/Christine Olsson/TT News Agency via AP

Тази година паричната равностойност на наградата е 12 милиона шведски крони (1,22 милиона щатски долара или 1,06 милиона евро).

Проф. Франсис Халзен е физик от Университета на Уисконсин – Мадисън, САЩ.

Редактор: Станимира Шикова