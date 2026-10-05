Нобеловата награда за медицина беше присъдена на Карл Дайсерот, Петер Хегеман и Георг Нагел за техните изследвания и открития в областта на управляваните от светлина йонни канали и оптогенетиката. Това съобщи генералният секретар на Нобеловия комитет за физиология или медицина в Кралския Каролински институт Томас Перлман.

Паричната награда тази година е 12 милиона шведски крони (около 1,2 милиона долара или малко над 1 милион евро). Тя поделя поравно между тримата лауреати.

Започва Нобеловата седмица

Работата на учените беше високо оценена от комитета „за открития, довели до развитието на оптогенетиката, която прави възможно включването или изключването на активността на отделни нервни клетки в жив мозък“.

Миналата година Нобеловата награда за физиология или медицина беше присъдена на Мери Бранкоу и Фред Рамсдел (САЩ) и Шимон Сакагучи (Япония) за открития в областта на периферната имунна толерантност.

Нобеловите награди с рекорден фонд, лауреатите ще получат по 12 млн. шведски крони

Във вторник ще бъде връчена наградата за физика, в сряда – за химия, а в четвъртък – за литература. Нобеловата награда за мир ще бъде обявена в петък, а тази за икономика - на 12 октомври (понеделник).

Редактор: Никола Тунев