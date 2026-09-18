Тазгодишните носители на Нобеловите награди, които ще бъдат обявени между 5 и 12 октомври, ще получат по 12 милиона шведски крони (1,21 милиона долара) за всяка категория, спрямо 11 милиона крони през 2025 г.. Това съобщиха от Нобеловата фондация. Увеличението е с около 101 500 долара, а сумата се разделя, ако в някоя от шестте категории има повече от един лауреат.

„Тази година отбелязваме 125-ата годишнина на Нобеловата награда и във връзка с това сме щастливи, че можем да увеличим размера на наградата с един милион крони“, заяви директорът на Нобеловата фондация Хана Щерне.

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„С увеличаването на размера на наградата запазваме дългосрочното значение на Нобеловата награда и гарантираме, че финансовата ѝ стойност ще се запази във времето“, каза тя.

Първите Нобелови награди са връчени през 1901 г., когато размерът на наградата е бил 150 782 крони за всяка категория.

Нобелова награда за химия за създателите на метало-органичните рамки (СНИМКА)

Наградата за физиология или медицина ще постави началото на тазгодишната Нобелова седмица на 5 октомври, следвана всеки ден от наградите за физика, химия, литература и мир. Наградата за икономика ще сложи край на обявяването на тазгодишните лауреати на 12 октомври.

Редактор: Станимира Шикова