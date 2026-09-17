Дрон е бил забелязан край белгийското летище Шарлероа, а мъжът, който го е управлявал, е бил задържан, съобщиха местни медии, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков. Според прокуратурата задържаният е обяснил, че е агент по недвижими имоти и е снимал обект, по който работи.

Инцидентът е станал в обедните часове вчера и полетите на летището са били прекратени за 25 минути. Предстои задържаният да бъде разпитан от съдия.

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Миналата седмица дрон беше забелязан край летището в Брюксел и това доведе до спиране на полетите за половин час.

Преди година столичното летище прекъсва работа многократно след поредица от инциденти с дронове.

Редактор: Цвета Лазаркова