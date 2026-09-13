Литва затвори днес летището във Вилнюс, а НАТО вдигна по тревога най-малко един изтребител заради засечен дрон в литовското въздушно пространство.

Изтребителят е вдигнат по тревога от летището в Шяуляй, където в момента са разположени италиански бойни самолети в рамките на мисия на НАТО.

Вилнюският маратон, който се провежда в литовската столица, не е бил прекъснат. След около час тревогата беше отменена и летището във Вилнюс поднови работа.

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Страните по източния фланг на НАТО регистрираха поредица от навлизания на дронове във въздушното им пространство от началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Редактор: Дарина Методиева