Вилнюският маратон, който се провежда в литовската столица, не е бил прекъснат
Литва затвори днес летището във Вилнюс, а НАТО вдигна по тревога най-малко един изтребител заради засечен дрон в литовското въздушно пространство.
Изтребителят е вдигнат по тревога от летището в Шяуляй, където в момента са разположени италиански бойни самолети в рамките на мисия на НАТО.
Вилнюският маратон, който се провежда в литовската столица, не е бил прекъснат. След около час тревогата беше отменена и летището във Вилнюс поднови работа.
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Източник: Алексей Маргоевски, БТА
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