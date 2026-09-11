Кремъл отправи предупреждение към Литва заради възможността в страната да бъдат разположени западни ядрени оръжия. Москва заяви, че при подобен сценарий литовската територия може да се превърне в потенциална цел за руския ядрен арсенал.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обвърза евентуалната реакция на Русия с разполагането на оръжия, които Москва възприема като насочени срещу нея.

Литва води преговори със САЩ за разполагане на ядрени оръжия на нейна територия

„Ако на тази територия бъдат разположени ядрени оръжия, насочени срещу нас, тогава и територията на тази държава ще попадне под прицела на нашите ядрени оръжия“, заяви Песков.

Темата стана актуална, след като по-рано тази година Литва обяви намерението си до края на 2026 г. да премахне конституционната забрана за разполагане на ядрено оръжие на своя територия.

От Вилнюс обаче нееднократно са уточнявали, че промяната сама по себе си не означава подготовка за приемане на подобни оръжия. Литовските власти подчертават, че към момента страната няма планове за разполагане на ядрен арсенал на своя територия.

Редактор: Цветина Петкова