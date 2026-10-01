Община Царево ще активира системата за ранно оповестяване BG-Alert заради прогноза за нови валежи през нощта срещу 2 октомври. Мярката се налага, след като през деня бяха регистрирани няколко слаби и краткотрайни превалявания. Синоптиците и метеорологичните модели предвиждат засилване на валежите в следващите часове.

Властите призовават жителите и гостите в района да бъдат изключително предпазливи. Препоръчва се да се избягват ниските части на населените места и участъците, в които се събира вода. Гражданите не трябва да преминават в непосредствена близост до реки, дерета и други водни обекти.

Активираха BG-ALERT в Югозападна България заради очаквана буря

От местната администрация съветват хората да следят актуалната метеорологична обстановка и официалните източници.

Редактор: Мария Барабашка