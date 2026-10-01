Снимка: МВР
Общината призова жителите и гостите да избягват ниските части на града
Община Царево ще активира системата за ранно оповестяване BG-Alert заради прогноза за нови валежи през нощта срещу 2 октомври. Мярката се налага, след като през деня бяха регистрирани няколко слаби и краткотрайни превалявания. Синоптиците и метеорологичните модели предвиждат засилване на валежите в следващите часове.
Властите призовават жителите и гостите в района да бъдат изключително предпазливи. Препоръчва се да се избягват ниските части на населените места и участъците, в които се събира вода. Гражданите не трябва да преминават в непосредствена близост до реки, дерета и други водни обекти.
Активираха BG-ALERT в Югозападна България заради очаквана буря
От местната администрация съветват хората да следят актуалната метеорологична обстановка и официалните източници.Редактор: Мария Барабашка
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