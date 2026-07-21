Активираха системата BG-ALERT за област Благоевград заради очаквана опасна буря през нощта. В съобщението до гражданите се посочва, че е възможно в тъмната част на денонощието да се развие буря, която да доведе до интензивни валежи, градушки, силен вятър и локални наводнения.

Областният управител на Благоевград призова гражданите да предприемат необходимите действия за своята безопасност и за опазване на имуществото си.

Обстановката в Югозападна България се нормализира, отвориха Кресненското дефиле

Според прогнозите се очаква да премине буреносен фронт, който може да засегне района между Дупница и Петрич, ако запази настоящата си сила и посока.