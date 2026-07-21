Силни бури и ураганен вятър връхлетяха Югозападна България снощи. Стихията събори светофар върху пътното платно в Кресна, а свлачище блокира движението през Кресненското дефиле. Десетки автомобили останаха в капан, докато тежка техника разчистваше пътя. Бурята остави след себе си паднали дървета и множество сигнали за щети в Благоевград.

Обстановката вече е нормализирана, а Кресненското дефиле е изцяло отворено за движение.

„Към момента положението в областта е спокойно. От снощи до тази сутрин общо са приети 83 сигнала, които всички са отработени. Пътните артерии и улиците са разчистени, като днес ще продължи довършването на почистването”, заяви областният управител на Благоевград Васил Трендафилов.

Силна буря удари Ямбол, задействаха BG-ALERT в Благоевградско (ВИДЕО)

Той обясни, че днес в дефилето ще продължи почистването на свлачището и падналите скали, но увери, че пътят е отворен и се пътува. Падналият в Кресна светофар също предстои да бъде напълно възстановен в рамките на деня.

Стихията е предизвикала и няколко пожара. „Има няколко сигнала за пожари вследствие на гръмотевичната буря, които също са погасени. Доброто е, че няма жертви и няма големи материални щети”, подчерта Трендафилов.

Засегнати са били покривните конструкции на две къщи – една в село Склаве и една в село Марчево, като огънят е бил бързо загасен. В Сандански е горял трафопост, който също е изгасен. Няма сериозно засегнати горски територии.

Относно системата BG-ALERT, която беше задействана след началото на бурята, областният управител обясни, че това е направено превантивно заради очаквана втора вълна от Сърбия.

„Още по време на първата буря получихме съобщение от Националната метеорологична служба, че се очаква втора вълна, идваща от Сърбия. След съгласуване с Главна дирекция „Пожарна безопасност” и част от кметовете взехме решение да се активира системата, за да се предупредят хората, които са навънка или пътуващите през Благоевградска област, да имат предвид, че може да се зададе втора вълна на бурята”, обясни Трендафилов.

Очаква се всички щети от стихията в областта да бъдат отстранени до края на деня.

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