Силна гръмотевична буря с едра градушка и силен вятър удари Ямбол. Зрители на NOVA сигнализираха за наводнени улици в града вследствие на силния порой.

Обилният валеж доведе до събиране на големи количества вода по пътните платна и затруднения в движението.

Без електрозахранване останаха селата Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Овчи кладенец. За авариите беше уведомено електроразпределителното дружество, като по-късно електрозахранването бе възстановено.

Над 92 000 мълнии са паднали над Югоизточна Европа в неделя

Най-сериозни са пораженията в село Кабиле, където силният вятър е повалил дървета и е причинил материални щети. Паднали дървета има и в село Зимница. В село Завой освен повалени дървета има и скъсан електрически кабел, като районът е обезопасен, а ЕВН е уведомено.

В община Стралджа бурята също е нанесла щети. В село Зимница паднали дървета на зеленчуковия пазар са повредили два леки автомобила. На място работи екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Стралджа, който разчиства терена и обезопасява района.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков призовава жителите на засегнатите населени места да бъдат изключително внимателни и да не предприемат излишни пътувания до пълното нормализиране на обстановката. Той апелира гражданите да не се приближават до паднали дървета и скъсани електропроводници, а при забелязани опасности незабавно да подават сигнали на телефон 112 или до съответните общински власти.

Силна буря премина и през община Сандански, нанесени са материални щети, съобщиха от администрацията. Оттам призовават жителите и гостите на общината да бъдат изключително внимателни заради преминалата буря, вследствие на която има паднали клони, нанесени са локални материални щети и са регистрирани прекъсвания на електрозахранването в част от населените места.

От общинската администрация съобщават, че екипи на Община Сандански, Районното управление в Сандански, Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, Доброволното формирование – Сандански, както и други компетентни служби, са на терен и работят по отстраняване на последствията и обезопасяването на засегнатите райони.

От общината призовават гражданите, ако не е наложително, да не напускат домовете си до окончателното преминаване на бурята. Препоръчва се да се избягват паркове, дървета, електропроводи и участъци с паднали клони, както и да се спазват указанията на компетентните органи.

Движението през Кресненското дефиле беше затворено заради свлачище след мощната буря, преминала над района.

Силен вятър и буря нанесоха материални щети в Благоевград. За обстановката след бурята съобщи общинският кмет Методи Байкушев с публикация във Facebook.

В публикацията се посочва, че екипи на Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, Доброволното формирование – Благоевград, звено „Инспекторат“ към Община Благоевград и общинското предприятие „Чистота“ са на терен, разчистват падналите дървета и описват щетите.

Кметът призовава гражданите да се приберат на безопасно място и посочва, че по данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) е възможна повторна буря до час.

Активирана беше и системата BG-ALERT. В съобщението, разпространено на територията на област Благоевград, се посочва, че тази вечер е възможна втора буря. Отправен е и призив хората да се приберат на безопасно място.

Очакваме вашите сигнали за природни бедствия в рубриката ни „Моята новина” .

Редактор: Ивета Костадинова