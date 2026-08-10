Взривове избухнаха във военния завод на „ЕМКО” в село Белица, Община Трявна. Информацията беше потвърдена от МВР за NOVA.

Няма данни за жертви или пострадали. Пожарът се разраства към село Радоеви. Беше задействана и Националната система BG-ALERT. 300 работници са били евакуирани. По непотвърдена информация има изгоряла къща.

По неофициална информация един от цеховете е изцяло сринат от взрива.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Какво се знае за военния завод „ЕМКО“, където избухнаха пожар и взривове

Според кмета на Трявна Денчо Минев камион се е запалил, след което са започнали взривове в част от складовете. Според вътрешния министър Иван Демерджиев причината по-скоро е вътрешна.

Видео: NOVA

„Взривът е станал в едно от халетата. Прави се всичко възможно да се локализира пожарът, за да не се стигне до пренасянето му в други сгради”, заяви Демерджиев. И потвърди, че при инцидента няма ранени.

Какво се знае за военния завод „ЕМКО“, където избухнаха пожар и взривове

„Информирам всички жители на община Трявна, че вследствие на запален камион има взривове в част от складовете на завода за боеприпаси в село Белица. Ще бъде задействана Националната система BG-ALERT за опасност. Поради обгазяване и замърсяване на въздуха, призоваваме хората да затворят прозорците на жилищата си, да използват предпазни маски и да не излизат на открито. Към мястото пътуват и екипи на РИОСВ - гр. Велико Търново за измерване качеството на въздуха”, написа във Facebook кметът на Трявна Денчо Минев.

„Не се знае каква е причината за инцидента. Неофициално става дума за запалил се камион, от който е тръгнала аварията. В момента тече евакуация на персонала от завода”, заяви пред NOVA областният управител Кристина Сидорова.

Снимка: Светослав Симеонов/Facebook група "Тревненци за Трявна"

Към мястото на произшествието пътуват още директорът на ОДМВР, началникът на противопожарната служба и допълнителни екипи на органите на реда, които да поемат координацията по обезопасяването на района.

Снимка: Николай Колев, "Моята новина"

Кметът на Велико Търново Даниел Панов каза пред NOVA, че е разговарял за ситуацията с министър-председателя Румен Радев и министъра на отбраната Димитър Стоянов.

„Към момента няма опасност за махалите в района на великотърновското село Вонеща вода. Уверението е, че държавата е взела необходимите мерки и е създала организация”, обясни Панов.

Снимка: Мартин Георгиев

Към района на инцидента са изпратени екипи на пожарната и от област Велико Търново, както и екипи на РИОСВ - Велико Търново, за измерване на качеството на въздуха.

Панов добави, че е в постоянна комуникация с директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Красимир Кръстев и кмета на Трявна Денчо Минев. „При необходимост сме в готовност да помогнем и с тежка техника за изграждане на просеки”, каза още Панов.

Военният министър Димитър Стоянов каза, че има предварителна информация, че пожарът е избухнал от превозно средство. „Готови сме да изпратим специалисти, които могат да работят с взривни вещества, както и хеликоптер да гаси пожара, ако той излезе извън завода. Към момента няма заявка за това към нас”, каза Стоянов.

„ЕМКО“ е собственост на бизнесмена Емилиян Гебрев.

От компанията съобщиха, че инцидентът е възникнал около 10:30 часа сутринта и изключват причината да е човешка грешка. „Използваме случая, да напомним, за подобни инцидентни, в складови обекти на компанията през 2011г., 2022г., 2023г. Подобни бяха инцидентите през изминалите петнайсетина години и при други производители на отбранителна продукция, в това число „ВМЗ Сопот“, през пролетта на 2015 година. Разследванията на тези инциденти и до днес, са в задънена улица, въпреки всички наши призиви за резултат”, заявяват от компанията.

Междувременно Окръжната прокуратура в Габрово започна разследване по досъдебно производство, образувано във връзка с възникналия пожар. от НК. Започнато е с разпити на свидетели-очевидци. Районът на пожара е отцепен и след пълното му обезопасяване разследващите ще извършат оглед. Предстои изискване на документацията, свързана със склада и съхраняваните в него материали. Причината за пожара и размера на причинените вреди ще бъдат уточнени чрез назначаване на необходимите експертизи.

На място на инцидента се намира окръжният прокурор на Окръжна прокуратура - Габрово Тихомир Петков. От там се координира работата на разследващите и се съгласуват действия със сформирания оперативен щаб.