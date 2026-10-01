„Предложенията за промени, свързани с производството на домашна ракия, тепърва предстои да бъдат обсъждани публично и могат да бъдат коригирани". Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Георги Петров в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По думите му целта не е да се спира възможността хората да произвеждат ракия за собствена употреба, а да има контрол върху случаите, в които алкохол с неясен произход и съдържание се произвежда и след това се продава. „Абсолютна лъжа е, че забраняваме на българина да произвежда ракия“, заяви Петров.

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► Данъците и данъчната оценка на имотите

По отношение на данъчната политика депутатът посочи, че промените са насочени към конкретни групи. Той подчерта, че в програмата на „Прогресивна България“ е записано, че няма да се вдигат данъците за българските граждани.

Петров коментира и идеята за промяна на данъчните оценки на имотите. „Ние вдигаме данъчната оценка, защото в момента тя е неравнопоставена спрямо реалната цена на апартаментите“, обясни той.

По думите му целта е да се постигне по-адекватно съотношение между продажната цена на имота и данъчната му основа.

► „Лукойл“ и данъкът върху свръхпечалбата

Петров коментира и предложението за облагане на свръхпечалбите, както и въпроса дали „Лукойл“ трябва да бъде включен в групата на облагаемите юридически лица.

Според него темата трябва да бъде подложена на задълбочен анализ от Министерството на финансите. „Ако те преценят, че това трябва да се случи и ще има ефект, подкрепям мярката“, каза Петров.

Той посочи, че в момента активно се работи по новите параметри на бюджета за 2027 г.

► За убийството на Илиян Филипов

По повод убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив Петров заяви, че тепърва трябва да се изясняват връзките на убития.

Депутатът коментира и информацията за евентуални професионални отношения между Филипов и вътрешния министър Иван Демерджиев. „Направих собствена справка и бях убеден, че Демерджиев няма никакви професионални ангажименти към убития“, заяви Петров.

Според него политическите коментари по случая могат да затруднят работата на разследващите органи. „Голяма част от политическото говорене пречи на органите на МВР да си вършат адекватно работата, защото така се размива разследването“, каза депутатът.

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► За Делян Пеевски и Иван Демерджиев

Петров коментира и въпросите около полетите на Делян Пеевски и твърденията за връзки с компании, свързани с поставянето на мантинели.

По думите му в „Прогресивна България“ няма съмнения относно работата на Иван Демерджиев.„Той никога не е показал, че го е страх или че има обвързаност към някакви структури“, заяви Петров.

Според депутата Демерджиев е сред хората, които изграждат доверието към партията и нейната заявка за борба с олигархични зависимости както в парламента, така и извън него.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева