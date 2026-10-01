Мъж и жена са пострадали при инцидент в Морската градина във Варна, след като клон от дърво се е стоварил върху тях, съобщи кореспондентът на БТА Данаил Войков.

Двамата са откарани за лечение в МБАЛ „Св. Анна“, потвърдиха от лечебното заведение пред БТА. Все още няма информация за тежестта на нараняванията и състоянието им.

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След инцидента на място са пристигнали два екипа на Спешна помощ.

Редактор: Цветина Петкова