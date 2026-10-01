Снимка: МВР
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Това се случи в 11:00 часа
Национален тест на системата BG-Alert беше проведен днес в 11:00 часа. С него се цели да бъде проверено дали всичките ѝ компоненти функционират. Бяха задействани и сирените от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението.
Локализираха пожара край Сливен след активирането на BG-Alert
За да получите съобщение от BG-Alert на телефона си, е необходимо каналът за тестови сигнали да е активиран.
От МВР уточниха, че по време на проверката не трябва да се предприемат никакви действия.Редактор: Габриела Павлова
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