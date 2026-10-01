Снимка: БГНЕС
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Това ще става, без да се подава заявление
Започва изплащането на средствата в размер на 50 евро по така наречения „инфлационен чек”. Мярката е насочена към уязвимите групи като еднократна компенсация заради покачващите се цени на горивата и на основните хранителни продукти.
Около 500 000 души и семейства ще получат тази автоматична добавка. Изплащането ще става, без да се подава заявление за това.
Кой има право на помощта по „инфлационния чек” и как ще я получи
От днес влиза в сила и другата мярка на правителството. До края на годината се премахва акцизът върху пропан-бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили.Редактор: Ивета Костадинова
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