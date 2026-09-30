Производството на розов цвят в България се увеличава с 31% през 2026 г., спрямо предходната година. Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на заседание на Консултативния съвет по маслодайна роза в Министерството на земеделието и храните.

На Съвета присъства и заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев, както и представители на браншови организации и заинтересовани страни от сектора.

Министър Абровски иска самостоятелно финансиране за сектор „Розопроизводство"

„Розите са най-големият ни приоритет в момента. Не съм спирал да поставям темата за подпомагането в този сектор на всеки Съвет на министрите на земеделието в Брюксел“, заяви министър Абровски. Той подчерта, че усилията на министерството са насочени към осигуряване на целеви бюджет за маслодайната роза в европейски регламент, по подобие на предвидената отделна подкрепа при млякото. Целта е секторът да разполага със самостоятелен финансов ресурс, който да не зависи единствено от националните решения.

Снимка: Министерството на земеделието и храните

Абровски отбеляза още, че защитата на интересите на българските розопроизводители на европейско ниво е предизвикателство и темата остава сред основните приоритети. Той акцентира на значението на страната ни като производител на ценно розово масло. „След като произвеждаме нещо уникално, трябва и да контролираме неговото качество. Държавата е необходимо да може да гарантира във всеки един момент, че това, което се продава е автентичен продукт“, подчерта министърът. Той информира, че са осигурени средства за създаването на лаборатория за контрол на качеството на розовото масло и има решение на Министерския съвет за това. По думите му изграждането ѝ ще допринесе за гарантиране на качеството и доверие към него.

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По данни на МЗХ през 2026 г. произведеното количество розов цвят достига 9 555,9 тона при 6 607,8 тона през 2025 г. Това представлява увеличение с 31% на годишна база. През настоящата кампания са реализирани за преработка 9 308,7 тона розов цвят, или около 98% от произведеното количество. Преработените количества възлизат на 9 290,4 тона, което е с 41% повече спрямо предходната година. Към 30 септември 2026 г. общата регистрирана площ с насаждения от маслодайна роза е 5 336 хектара, а броят на регистрираните розопроизводители е 2 975. В регистъра са вписани 82 преработватели на розово масло и 57 обекта за преработка на розов цвят.

Предприети са действия за актуализиране на регистъра в съответствие с фактическото състояние на насажденията. Предвижда се през 2027 г., по време на цъфтежа, да бъде извършена пълна повторна инвентаризация на насажденията с маслодайна роза.

Участниците в Консултативния съвет обсъдиха актуалното състояние на сектора, препаратите за растителна защита, работната ръка, възможностите за по-устойчива подкрепа на производителите и необходимостта от гарантиране на качеството и конкурентоспособността на българското розово масло.

Редактор: Цветина Петрова