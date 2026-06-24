Розата и розовото масло са национален символ на България и заслужават целенасочена подкрепа и специално място в земеделската политика. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на среща с представители на сектор „Розопроизводство“. В рамките на разговора бяха обсъдени основните предизвикателства пред сектора, сред които високата себестойност на производството, необходимостта от актуална инвентаризация на розовите насаждения, засилването на контрола върху посадъчния материал и възможностите за по-ефективно регулиране на пазара.

Министър Абровски подчерта, че след приемането на окончателната рамка на държавния бюджет ще стане ясно какви възможности за подпомагане на сектора могат да бъдат предприети. „Едва ли ще намерите друг министър, който да е говорил толкова за розите по време на Съвета на министрите на ЕС. Ще направя всичко възможно секторът да бъде поставен на отделен ред с отделен бюджет“, заяви той. Министърът информира още, че по време на последното заседание на Съвета в Люксембург е защитил необходимостта от по-специално отношение към българското розопроизводство на европейско ниво и ще продължи да настоява секторът да получи самостоятелно място и адекватна финансова подкрепа.

Изкупната цена на розовото масло намалява, насажденията - също

Двете страни обсъдиха и необходимостта от засилване на контрола върху пазара на розово масло. Земеделският министър отбеляза, че в страната ни липсва лаборатория, която да разграничава надеждно синтетичните продукти от натуралното розово масло, и увери, че Министерството ще работи за въвеждането на необходимите механизми за контрол и проследимост. Той акцентира и върху използването на възможностите на Института по розата и етеричномаслените култури.

„Моята задача е да въведем ясни правила и устойчиви механизми, които да гарантират развитието на сектора. Ако успеем да създадем чрез по-добра регулация, ефективен контрол и прозрачност на пазара ще може да има по-предвидима среда за производителите и ще насочим усилията към модернизация, инвестиции и устойчив растеж“, посочи в заключение министър Абровски.

Редактор: Ралица Атанасова