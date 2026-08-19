Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард предупреди, че Европа рискува отново да изостане в глобалната технологична надпревара, ако не успее да се възползва от бързото развитие на изкуствения интелект. По думите ѝ Старият континент до голяма степен е пропуснал първата дигитална революция и не може да допусне същото да се случи с AI.

„Не можем да си позволим да повторим този опит с изкуствения интелект – втората дигитална революция“, заяви Лагард по време на дискусия, организирана от Световния икономически форум в Женева.

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Според нея Европа разполага със значителен научен потенциал, но продължава да среща трудности при превръщането на знанията и иновациите в успешен бизнес. ЕС представлява около 6% от населението на света, но на него се падат приблизително 15% от учените и близо една пета от най-цитираните научни публикации.

В същото време има признаци, че европейският бизнес започва да ускорява инвестициите си в новата технология. Проучванията показват, че компаниите в еврозоната очакват през 2026 г. да насочат средно около 9% от общите си инвестиции към изкуствения интелект.

Лагард обаче посочи два основни проблема, които могат да попречат на Европа да се възползва от технологичния бум – разпокъсаността на единния пазар и фрагментацията на капиталовите пазари. Според нея европейските компании успяват да намират средства в началните етапи от развитието си, но срещат значително по-големи трудности, когато трябва да разширят бизнеса си. Данните, цитирани от нея, показват, че след десет години европейските бързоразвиващи се компании са привлекли приблизително 50% по-малко капитал от сравними компании в Сан Франциско.

Председателят на ЕЦБ смята, че премахването на вътрешните бариери и по-дълбоката интеграция на капиталовите пазари са сред ключовите условия европейските компании да могат да се конкурират със световните технологични лидери.

Думите на Лагард привличат допълнително внимание във Франция заради продължаващите спекулации дали тя може да има роля в президентската кампания през 2027 г.

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През юли председателят на ЕЦБ заяви, че не е кандидат за президент, но същевременно даде знак, че възнамерява да защитава проевропейските позиции във френския обществен дебат „в каквото качество“ прецени за най-ефективно.

По-рано Лагард не изключи и възможността да напусне ЕЦБ преди изтичането на мандата си през октомври 2027 г., като подчерта, че европейският глас трябва да присъства силно в дебата за бъдещето на Франция.

Така към момента няма обявена кандидатура на Кристин Лагард за Елисейския дворец. Но политическото ѝ бъдеще остава обект на внимание във Франция, докато страната се приближава към президентските избори през април 2027 г.

Редактор: Цветина Петкова