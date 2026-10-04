Над 12 000 участници от България и чужбина се очаква да се включат в тазгодишния Софийски маратон.

„Тази година имаме нови неща, имаме щафета като допълнителна дистанция, имаме нова арка, 5 км и 10 км в съботния ден“, разказа спортният директор на маратона Милица Мирчева. По думите ѝ интересът към състезанието расте, а сред участниците ще има и много силни атлети.

Стартовете са разделени в два дни, като в събота са масовите дистанции от 5 и 10 км, а в неделя - класическият маратон и полумаратонът. „12 000 човека, над може би 2000 чужденци от 66 държави. Така че очакваме наистина едно грандиозно събитие“, каза организаторът Николай. По думите му чуждестранните участници съчетават състезанието с туризъм и остават в София по няколко дни.

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Трасето преминава покрай едни от най-разпознаваемите места в столицата - статуята на Света София, Лъвов мост, „Витошка“, Софийския университет и храм-паметника „Св. Александър Невски“. „Главната идея е да се минава през най-атрактивните, интересни и емблематични сгради в София“, обясни организаторът. Тази година статуята на Света София е изобразена и върху медала за участниците.

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