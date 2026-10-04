Бреговата охрана на САЩ съобщи, че е открила отломки от медицинския транспортен самолет с шест души на борда, който снощи изчезна.

Самолетът "Гълфстрийм Джи 100" е изпълнявал полет от Бермудските острови до Бостън, когато връзката с него е била прекъсната. Спасителните екипи са открили поле от отломки край бреговете на остров Нантъкет, за които е потвърдено, че са от изчезналия самолет.

Канадският министър на транспорта Стивън Макинън съобщи, че четирима от шестимата души на борда са канадски граждани. Останалите двама са граждани на Бермудските острови, уточни американската брегова охрана.

Медицински самолет изчезна на път от Бермудските острови за Бостън

"Следим внимателно ситуацията и работим със съответните власти, докато издирвателните и спасителните действия продължават. Благодаря на всички служители на спешните служби за усилията им", написа Макинън в социалната мрежа Х.

От летище "Нантъкет Мемориъл", което е сред най-близките до последното известно местоположение на самолета, съобщиха, че според получената информация екипажът е подал сигнал за извънредна ситуация малко преди връзката да бъде изгубена. Оттам уточниха, че обстоятелствата около инцидента все още не са потвърдени.

Редактор: Цветина Петрова